Publicado 04/05/2022 14:05 | Atualizado 04/05/2022 14:11

Brasília - O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados abriu, nesta quarta-feira (4), uma ação para apurar a atitude do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Em abril deste ano, o parlamentar debochou da tortura sofrida pela jornalista Miriam Leitão durante a ditadura militar. As representações contra Eduardo foram apresentadas pelos partidos PCdoB, Rede, PSOL e PT e as siglas pedem a cassação de seu mandato.

Na ocasião, a jornalista compartilhou em suas redes sociais um texto em que classificava o presidente Jair Bolsonaro como um inimigo da democracia. Em resposta a publicação, Eduardo Bolsonaro respondeu com a frase: "Ainda com pena da [e acrescentou um emoji de cobra]", fazendo referência a tortura sofrida pela repórter.

Leitão foi presa e torturada durante a ditadura enquanto estava grávida. Em uma das sessões de tortura, ela foi deixada nua em uma sala escura com uma cobra.