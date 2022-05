Daniel Silveira foi multado em R$ 405 mil - Reprodução

Publicado 04/05/2022 20:49

Rio - O Banco Central do Brasil (BCB) informou, nesta quarta-feira (4), ao Supremo Tribunal Federal (STF), que acionou as instituições financeiras para bloquearem as contas do deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ). A medida segue uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, cujo objetivo é fazer com que o parlamentar pague a multa pelo não uso da tornozeleira eletrônica.

No documento, assinado pelo diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta do BC, Maurício Costa, a instituição afirma que a “determinação foi transmitida a todas as instituições financeiras, para providências e atendimento do requerido, por meio do Ofício nº 11.839/2022”.

Na última terça-feira (3), Alexandre de Moraes determinou o bloqueio de valores no nome de Silveira no Sistema Financeiro Nacional; o bloqueio imediato de todas as contas bancárias do deputado; e o bloqueio de 25% dos vencimentos pagos pela Câmara ao parlamentar, até o cumprimento integral da multa aplicada.

Daniel Silveira não cumpriu as regras impostas para o uso da tornozeleira eletrônica por 27 vezes seguidas desde 30 de março, data em que a determinação foi imposta pelo ministro.