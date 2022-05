País acumula 664.091 vidas perdidas para a doença - Daniel Castelo Branco

Publicado 06/05/2022 20:30

Nas últimas 24h, o Brasil registrou 195 mortes por covid-19. Com o acréscimo, o país já contabiliza 664.091 óbitos em virtude da doença.



No mesmo período, foram 19.725 novos casos confirmados, totalizando 30.543.902 infecções desde o início da pandemia.

Por problemas no acesso às bases de dados estaduais, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) não atualizou os dados do Acre e do Piauí. Foram mantidas, portanto, as informações reportadas ontem.



O Rio Grande do Norte, por sua vez, teve um aumento além do habital em razão da inclusão de casos e óbitos que estavam represados ou em investigação.



A média móvel de casos está em 15.838, a maior desde 15 de abril. A média móvel de mortes fechou o dia em 97.



São Paulo ainda é o estado com mais infecções (5.417.649), seguido por Minas Gerais (3.361.406), Paraná (2.467.808) e Rio Grande do Sul (2.350.351).



Com relação aos óbitos, São Paulo contabiliza 168.334. Logo atrás, mas ainda distante, está o Rio de Janeiro, com 73.543, Minas Gerais, com 61.377 e o Paraná, com 43.133 registros.