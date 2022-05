Ciro Gomes (PDT) testou positivo para covid-19, mas apresenta sintomas leves da doença - Foto: Mário Miranda/Amcham/Divulgação

Publicado 09/05/2022 17:19

Fortaleza - O pré-candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, testou positivo para a covid-19. Nesta segunda-feira, em publicação no Twitter, o pedetista compartilhou a foto do teste e confirmou que, temporariamente, será forçado 'a suspender as atividades de campanha'. No entanto, live semanal de terça-feira, que será realizada na residência de Ciro Gomes, está confirmada.

Infelizmente testei positivo para a Covid. Os sintomas estão leves e, se Deus quiser, breve estarei recuperado. Sou forçado a suspender atividades de pré-campanha. Mas, com as devidas precauções, farei a #CIROGAMES, amanhã, direto de minha casa. pic.twitter.com/FEL5tfgBkE — Ciro Gomes (@cirogomes) May 9, 2022

Ciro apresenta sintomas leves da doença, mas, por precaução, respeitará o período de quarentena e de repouso. Todos aqueles que tiveram contato com com o pré-candidato do PDT recentemente serão testados para o novo coronavírus.

Considerado o principal nome da terceira via, Ciro Gomes está estagnado na terceira posição, de acordo com as recentes pesquisas, com média entre 8% e 9%.