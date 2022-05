Equipe médica que atendeu a mãe e o bebê durante o show do Metallica - Reprodução / Instagram

Publicado 09/05/2022 12:44 | Atualizado 09/05/2022 12:44

Um show muito esperado do Metallica acabou de um jeito inesperado para a tatuadora Joice Figueiró, no último sábado (07), no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Ela e o marido, o barbeiro Jaime Figueiró Neto compraram o ingresso para a apresentação em 2020, mas a pandemia adiou a realização do evento duas vezes.

Faltando três músicas para acabar o show, o pequeno Luan não quis mais esperar e nasceu com 39 semanas, ao som de Enter Sandman, sucesso da banda. "Quando que eu iria imaginar que estaria no show do Metallica de 39 semanas de gestação e esse menino decide nascer ali mesmo, três músicas antes do show acabar?", publicou ela no Instagram.



Segundo ela, as contrações começaram no início do show e já quase no fim do espetáculo, o marido precisou chamar o Corpo de Bombeiros. No domingo, Joice comentou que não esperava tamanha repercussão do caso.

"Se eu soubesse que ia aparecer em rede nacional tinha pelo menos passado uma maquiagem", disse em tom de brincadeira.