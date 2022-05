Adolescentes detidos em festa fogem de micro-ônibus após janela ser derrubada - Reprodução

Publicado 09/05/2022 11:27

Teresina - Um vídeo de adolescentes dançando em uma delegacia de Teresina, no Piauí, viralizou nas redes sociais neste domingo. As jovens haviam sido retiradas de uma festa com álcool e drogas em uma ação da Polícia Militar local. Além delas, outros 60 menores de idade foram conduzidos a central de flagrantes em um micro-ônibus da Secretaria de Assistência Social do município.

Adolescentes apreendidas em festa dançam em delegacia de Teresina#ODia

Crédito: Reprodução pic.twitter.com/6ZJWV6O8Ce — Jornal O Dia (@jornalodia) May 9, 2022 Em outras imagens, também divulgadas nas redes sociais, é possível ver que o micro-ônibus é depredado pelos adolescentes. Uma das janelas é jogada no chão e parte do grupo aproveita para fugir do local, até que um policial impede que o restante dos menores continuem escapando. Em outras imagens, também divulgadas nas redes sociais, é possível ver que o micro-ônibus é depredado pelos adolescentes. Uma das janelas é jogada no chão e parte do grupo aproveita para fugir do local, até que um policial impede que o restante dos menores continuem escapando.

A ação foi parte da operação Parador 27, realizada pela PM contra exploração sexual de menores em todo o país. O trabalho contou com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semcaspi). As equipes foram até o local onde era realizada uma festa de aniversário após denúncias. Lá, foram encontradas 63 crianças e adolescentes com idades entre 11 e 17 anos.

A Semcaspi conduziu 38 jovens até em casa e 25 foram buscados pelos pais. Os donos da festa foram autuados.