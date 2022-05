Aeronave havia ido fazer um resgate - Reprodução

Publicado 09/05/2022 09:15

Um helicóptero da Fundação Nacional do Índio (Funai) caiu na tarde deste domingo, dia 8, no meio da Floresta Amazônica, nas proximidades de Cruzeiro do Sul, no Acre. Ao todo, sete pessoas estavam na aeronave. O helicóptero retornava do resgate de uma criança que vive na Aldeia Ashaninka, a cerca de 100 quilômetros do município.

Alguns dos passageiros conseguiram caminhar pela floresta e encontrar com a equipe de socorro. Além dos indígenas, num total de cinco pessoas, incluindo crianças, a aeronave transportava um piloto e um mecânico, que teve ferimentos graves. Ele foi encaminhado à Emergência do Hospital Regional do Juruá. O piloto e os indígenas tiveram apenas ferimentos leves.

Segundo o secretário de Justiça e Segurança Pública do Acre, coronel Paulo Cezar dos Santos, equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram enviadas ao local em que a aeronave caiu. "A equipe da Funai estava em missão, em Rodrigues Alves e no momento em que se deslocavam ocorreu o acidente", disse.

O Corpo de Bombeiros ainda não sabe o que causou o acidente. A aeronave ficou destruída. De acordo com o secretário, o piloto tentou fazer um pouso de emergência e acabou caindo no meio da floresta.