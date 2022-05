Joice Figueiró deu à luz durante show do Metalica, em Curitiba - Reprodução/Instagram/@digdigjooi

Publicado 08/05/2022 19:42 | Atualizado 08/05/2022 21:21

Uma mulher deu à luz um menino durante o show do Metallica no estádio Couto Pereira, em Curitiba, capital do Paraná. Ao som de "Enter Sandman" a tatuadora Joice Figueiró relatou o ocorrido em suas redes sociais, na noite de sábado, 7.

Joice mostrou sua chegada ao show e brincou com a "ousadia" de ter ido mesmo estando grávida de 39 semanas. "Quem é que disse que eu não vinha?", questionou ela nos stories do Instagram.

Entretanto, os vídeos dos shows foram interrompidos após a mulher entrar em trabalho de parto e dar à luz a seu filho caçula, Luan.

"Quando que eu iria imaginar que estaria no show do Metallica, de 39 semanas de gestação, e esse menino decide nascer ali mesmo, 3 músicas antes do show acabar, no Couto Pereira, ao som de Enter Sandman?", questionou Joice, em uma publicação junto a foto do recém nascido.

Segundo Joice, as contrações só começaram durante o show da atração principal. A tatuadora postou também uma foto ao lado da equipe que auxiliou no parto.

"Nas duas bandas de abertura, Ego Kill Talent e Greta Van Flet, eu estava de boa. Mas, quando começou o Metallica, as contrações começaram, tudo muito rápido. Quando faltavam umas três músicas, o Jaime chamou os bombeiros", disse ela, mencionando o marido, que a acompanhava no estádio.

"No meio do caminho para o ambulatório, a bolsa estourou. Quando a médica disse que iam me levar de ambulância, já não dava mais tempo. Ele nasceu ali mesmo, no Couto Pereira", complementou.

Segundo ela, o ingresso para a apresentação já havia sido comprado à três anos, e as pessoas ao verem sua barriga diziam que o bebê nasceria ali. "todos na fila brincaram que o bebê iria nascer no show", disse.

A mais nova mamãe compartilhou com os seguidores que apesar do susto ela está "ótima fisicamente" e agradeceu às mensagens de carinho.