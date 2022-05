Aleksandro, da dupla com Conrado, fez show no Paraná antes do acidente - Reprodução/Instagram

Publicado 08/05/2022 09:46 | Atualizado 08/05/2022 12:25

O cantor João Vitor Moreira Sales, conhecido como Conrado, está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital Regional de Registro, após o acidente que vitimou Aleksandro, cantor com quem o músico fazia dupla, e outra cinco pessoas. O boletim médico informa que agora são necessários os resultados de novas avaliações para entender a situação do músico e a evolução do seu quadro clínico.

Outras 18 pessoas também estavam no veículo. Além do cantor e do músico, outras 10 pessoas também estão internadas. O músico Júlio Cezar Bugoli Lopes passou por uma neurocirurgia e também se encontra internado na UTI do hospital.



nota , divulgada nas redes sociais pela assessoria da dupla, diz que o corpo de Luiz Aleksandro Talhari Correia, Aleksandro, de 34 anos, será velado no Ginásio de Esportes Luiz Bom, que fica no bairro Jardim Bandeirantes. O enterro do cantor será no Cemitério e Crematório Parque das Allamandas, em Londrina no Paraná. O técnico de som Giovane Gabriel Lopes dos Santos também terá o corpo velado no ginásio.

Os outros membros da equipe, Wisley Aliston Roberto Novaes, Marzio Alan Anibal, Roger Aleixo Calcagnoto e Gabriel Fakuda, que também morreram no acidente não tiveram os locais dos velórios e enterros divulgados.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a causa do acidente teria sido o pneu dianteiro esquerdo que estourou fazendo com que o motorista perdesse o controle e tombasse no canteiro central.



A dupla sertaneja formada em 2003, era composta por João Vitor Soares, o Conrado, e Luiz Aleksandro Talhari Correia, o Aleksandro. Juntos, eles possuíam cinco discos, seus principais sucessos são "Efeito borboleta", "Bão Com Força", "Camionete Inteira" e "Põe no 120".



Horas antes da tragédia, Aleksandro aparece em um vídeo publicado no Instagram tocando piano. A Dupla acumula mais de 300 mil seguidores somente nesta rede social. O cantor deixa dois filhos, Noah e Maya, e a mulher Tatitele.

Relembre outros casos



Assim como Aleksandro, outros cantores sertanejos perderam suas vidas vítimas de acidentes por meio de transporte rodoviário ou aéreo. O mais recente havia sido a queda do avião que levava a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas caiu em Caratinga, no Vale do Rio Doce, em novembro de 2021.



Além da cantora, morreram no acidente o produtor, Henrique Ribeiro, o tio e assessor da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto, Geraldo Martins de Medeiros Júnior, e o copiloto, Tarciso Pessoa Viana.



Em maior de 2019, a aeronave que transportava o cantor Gabriel Diniz caiu no povoado Porto do Mato, em Estância, na região sul de Sergipe. Além do cantor, morreram outras duas pessoas, Linaldo Xavier e Abraão Farias, pilotos e diretores do Aeroclube de Alagoas.



O cantor Cristiano Araújo morreu em um acidente de carro, entre Morrinhos e o trevo de Pontalina, em Goiás. O acidente que aconteceu em junho de 2015 deixou outra vítima, Allana Coelho Pinto de Moraes, namorada do cantor.