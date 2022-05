Jade do Carmo Paz Gabriel - Reprodução

Publicado 08/05/2022 15:24

A cozinheira Jade do Carmo Paz Gabriel, de 34 anos, morreu neste domingo, 8, em consequência dos ferimentos após a explosão de uma panela de pressão no restaurante onde trabalhava, na QNM 18, em Ceilândia, no Distrito Federal. O ocorrido causou grande comoção entre parentes e amigos.

Logo depois do acidente, a tia da cozinheira, Maria Madalena do Carmo, esteve no local e falou sobre o ocorrido.

"Estou arrasada que a minha sobrinha morreu desse jeito. Eu não consigo nem falar, não tenho nem palavras. Ela era como uma filha", afirmou.

Ao todo, 35 funcionários estavam no restaurante na hora do acidente, mas só três cozinheiras estavam perto da panela que explodiu. Segundo o Corpo de Bombeiros, as outras duas funcionárias não se feriram mas estão "fortemente abaladas emocionalmente".

Segundo a tia, a sobrinha veio do Maranhão e, em Brasília, morava com a companheira e o filho dela, em Ceilândia. A parente disse que a irmã de Jade vai à capital para lidar com a situação.



"Ela era trabalhadeira, fazia cada comida gostosa, era maravilhosa a minha sobrinha", afirmou.

Os donos do restaurante afirmaram que Jade trabalhava no local há cerca de um ano.

Acidente

O Corpo de Bombeiros relatou que a panela era de porte industrial e estourou durante o cozimento. Os responsáveis pelo estabelecimento disseram que a panela tinha capacidade para 10 litros e estava com feijão.

Jade foi encontrada pelos militares no chão, inconsciente e já em parada cardiorrespiratória. Ela apresentava ferimentos na cabeça, aparentando traumatismo craniano grave. A equipe tentou reanimá-la por cerca de uma hora, mas não teve sucesso, e o óbito foi declarado no local por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



A Polícia Civil fará a perícia no local e já interditou a cozinha do restaurante, que fica no subsolo.