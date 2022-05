Homem é atropelado por padre em Santa Cruz do Rio Pardo - Reprodução

Homem é atropelado por padre em Santa Cruz do Rio PardoReprodução

Publicado 09/05/2022 10:08 | Atualizado 09/05/2022 10:09

Câmeras de segurança flagram padre atropelando suspeito de furtar igreja em Santa Cruz do Rio Pardo#ODia

Crédito: Reprodução pic.twitter.com/bXxMf6tDMb — Jornal O Dia (@jornalodia) May 9, 2022

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem é atingido por um veículo, em Santa Cruz do Rio Pardo, interior de São Paulo, na noite de sábado (7). Segundo a Polícia Civil, o motorista seria um padre que atropelou o suspeito de furtar uma igreja católica na região.As imagens mostram o homem correndo enquanto o carro o persegue. Logo depois, ele é atropelado e arremessado para dentro de um imóvel. O condutor do veículo saiu sem prestar socorro. O suspeito foi socorrido e está internado na Santa Casa do município em estado grave.