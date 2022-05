Thiago Carlos Dionísio teria espancado o carnavalesco da Gaviões após flagrar uma suposta traição - Polícia Civil/Divulgação

Publicado 12/05/2022 16:23

São Paulo - Após mais de um mês foragido, Thiago Carlos Dionísio, ex-diretor de barracão Gaviões da Fiel, foi preso na noite desta quarta-feira, 11. O pedido de prisão expedido pela Justiça de São Paulo foi motivado pela tentativa de assassinado de Dionísio a Zilkson da Silva Reis, carnavalesco da escola de samba. No inquérito, a Polícia Civil de São Paulo investiga o caso como tentativa de homicídio.

O bárbaro crime aconteceu no dia 27 de março. Dionísio, de 38 anos, espancou Zilkson da Silva Reis, de 42, anos, após uma discussão no barracão da agremiação, no bairro do Bom Retiro. Coberto de sangue e muito machucado, o carnavalesco foi abandonado inconsciente no local e recebeu atendimento médico 14 horas depois do atentado. O crime teria sido motivado após Dionísio flagrar uma mulher, que seria sua namorada, praticando relações sexuais com Zilkson.



Dionísio era considerado foragido desde o dia 1º de abril, quando a sua prisão havia sido decretada pela Justiça de São Paulo. As buscas que levaram ao paradeiro do suspeito foram conduzidas pelo 2ª DP do Bom Retiro. Com a conclusão do inquérito como tentativa de assassinato, o Ministério Público Estadual decidirá se apresenta ou não a denúncia ou se o caso será arquivado.

O artista assina o Carnaval 2022 da escola, denominado Basta! Ele sofreu diversos ferimentos pelo corpo, sobretudo na cabeça, onde surgiram coágulos, e teve a costela quebrada. Procurada nesta quinta-feira (12), a defesa do carnavalesco se limitou a dizer que ele está se recuperando, porém, não deu detalhes de seu estado de saúde.



A escola de samba e o carnavalesco têm uma relação antiga. Esta foi a oitava edição do Carnaval paulistano que o artista colabora com a Gaviões da Fiel em seu desfile.



Inicialmente a agressão sofrida por Zilkson, que é amazonense, teve muito mais repercussão em seu estado natal do que no restante do país. Ele é colaborador do Boi Garantido, que participa do famoso festival folclórico de Parintins, onde nasceu. A importância do artista é tamanha para a sua terra natal que, além do Boi Garantido, ele recebeu solidariedade do Boi Caprichoso, , o rival do Garantido.