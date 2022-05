Mulher é flagrada xingando empresário negro de 'macaco' - Reprodução

Mulher é flagrada xingando empresário negro de 'macaco'Reprodução

Publicado 12/05/2022 13:54 | Atualizado 12/05/2022 14:08

Brasília - Uma mulher foi flagrada atacando com xingamentos racistas um homem negro, dono de um quiosque de açaí em Taguatinga, Brasília. As ofensas foram feitas depois que a vítima, Paulo Vitor Silva Figueiro, informou a cliente que seu pedido de açaí sem banana não poderia ser atendido, pois o produto já era batido com a fruta. O caso foi registrado na delegacia do Distrito Federal nesta quinta-feira (12).



O vídeo, gravado na segunda-feira (9) pela própria vítima, mostra a mulher chamando Paulo de “macaco, preto, idiota, palhaço, ridículo, ET, inútil e pateta”. Insatisfeita, ela ainda disse: "Faz meu açaí. Quem manda aqui sou eu. Você está na minha cidade".



O empresário se recusou a preparar o açaí, dizendo que a cliente não tomaria nada no seu estabelecimento. Ao ouvir isso, ela se senta em uma cadeira e diz: “Veremos”.

Atendente registra momento em que é ofendido com expressões racistas por cliente em Brasília, DF.



Crédito: Reprodução/ Redes Sociais#ODia pic.twitter.com/vMVY10Bkfp — Jornal O Dia (@jornalodia) May 12, 2022

"Depois chegou uma moça, uma cliente nossa, e ela chamou essa moça de gorda e feia. Depois disso, ficou mais uns 20 minutos aqui sentada, xingando a gente, até que ela foi embora", conta Paulo. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Crimes de Discriminação (Decrin).



Outros comerciantes da região contam que já presenciaram atitudes “rudes” da mulher.



A defesa da mulher alegou que ela sofre de esquizofrenia ‘progressiva e sem possibilidade de cura’ e que seus distúrbios têm piorado ao longo dos anos.



“Há tempos a família e a Sra. Cláudia vêm lutando contra a doença, que passou a piorar nos últimos anos, fazendo com que ela tenha momentos de surtos mais constantemente e perca o controle das próprias ações, exatamente como ocorreu no episódio demonstrado pela filmagem difundida”, afirma a defesa em nota.



O escritório de advocacia também afirma que a família move um processo de interdição contra a mulher.