Ambulância do Corpo de Bombeiros após tiros na região da CracolândiaReprodução

Publicado 13/05/2022 10:32 | Atualizado 13/05/2022 10:35

Um sem-teto, de 32 anos, foi morto com um tiro no tórax, na noite desta quinta-feira (12), na Avenida Rio Branco, na capital paulista, durante uma ação de dispersão, realizada na via. A vítima, identificada como Raimundo Nonato Rodrigues Fonseca Júnior, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos. Local fica próximo à Cracolândia.

Imagens de moradores de prédios da região, enviadas à TV Globo, mostram uma confusão no local e um grupo de homens armados. Um deles atira contra pessoas no local. Não há informações de onde partiu o disparo que atingiu Raimundo.

Na última quarta, as polícias de São Paulo, em conjunto com a prefeitura da capital, realizaram mais uma fase da Operação Caronte, na Praça Princesa Isabel, região conhecido como nova Cracolândia. As equipes retiraram os usuários de droga do local e atuaram contra a venda de entorpecentes. No entanto, não há confirmação de que Raimundo era parte da dispersão.

A ocorrência será investigada pelo 2º Distrito Policial (Bom Retiro) como homicídio.