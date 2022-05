País já soma 657.696 vidas perdidas para a doença - Agencia O Dia

Publicado 12/05/2022 19:54

O Brasil registrou novos 21.344 casos de covid-19, nas últimas 24 horas, segundo o painel do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Nesse período, foram contabilizadas 125 óbitos.



Desde o início da pandemia, já são 30.639.130 diagnósticos da doença, e 664.641 vítimas. Acre, Amapá, Piauí e Roraima não atualizaram seus números por problemas técnicos, foram mantidos, portanto, os reportados nesta quarta-feira, 11.

A média móvel de casos aparenta uma leve alta se comparada à última semana. Na última quinta-feira, 5, era de 15.038, e hoje, ficou em 16.421 (+ 9.46%).

A média móvel de mortes também subiu, de 96 na semana passada para 106 hoje, um aumento de 10,4%.

Segundo último boletim InfoGripe, divulgado pela Fiocruz, há no Brasil um crescimento nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) na maior parte dos estados.



Na pesquisa, 17 das 27 unidades federativas apresentaram sinal de crescimento nos casos de SRAG na tendência de longo prazo (últimas seis semanas): Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins.

