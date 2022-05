Quedas mais acentuadas serão registradas nas Regiões Centro-Oeste e Sudeste e, também, no sul da região Amazônica - Arquivo/Rovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 17/05/2022 11:56

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou a previsão do tempo para esta semana com início de geadas nesta terça-feira. Segundo o órgão, haverá uma queda acentuada na temperatura de todo o país durante os próximos dias. No Rio de Janeiro, a temperatura mínima pode chegar a 17ºC.

A geada cai em grande parte do Paraná, incluindo a capital Curitiba e a Região Metropolitana, além do sul do Mato Grosso do Sul e de São Paulo. As quedas mais acentuadas serão registradas nas Regiões Centro-Oeste e Sudeste e, também, no sul da região Amazônica, configurando o segundo episódio de Friagem neste mês de maio.



As condições são favoráveis à queda de neve da Serra Gaúcha até o extremo sul do Paraná. Além disso, a Tempestade Subtropical “Yakecan” provocará rajadas de vento superiores a 100 km/h, principalmente, a partir da tarde, no leste do Rio Grande do Sul e no litoral sul de Santa Catarina.