Aplicativo Conecte SUS teve acesso suspenso assim como outras plataformasMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 17/05/2022 15:53 | Atualizado 17/05/2022 16:45

O Ministério da Saúde suspendeu as plataformas ConecteSUS, e-SUS Notifica e SI-PNI, após identificar uma tentativa de acesso indevido, na madrugada desta terça-feira. A pasta informou que a medida visava "resguardar informações" e que os portais passariam por uma manutenção corretiva. Às 16h20 desta terça-feira (17), os serviços já tinham retornado ao ar apesar da mensagem de manutenção.

O Conecte SUS Cidadão é uma ferramenta que disponibiliza as informações em saúde do país. Por meio do aplicativo ou acesso pela internet, o cidadão tem acesso a histórico clínico, carteira de vacinação contra a covid e outros registros de imunização, além de, resultados de exames, medicamentos dispensados e outros serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde.



Já o e-SUS é um registro de notificação de casos de síndrome gripal leve suspeitos e confirmados de covid-19.

O PNI é voltado para controle de gestores envolvidos no programa que podem acessar uma avaliação dinâmica do risco quanto à ocorrência de surtos ou epidemias, além de possibilitar o controle do estoque de imunos necessário aos administradores que têm a incumbência de programar sua aquisição e distribuição.