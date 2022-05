Presidente Jair Bolsonaro e Collor em evento no estado de Sergipe - Reprodução

Publicado 18/05/2022 08:54

Sergipe - Em evento na cidade de Propriá, no interior de Sergipe, o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que o Brasil está se libertando da "velha política". O mandatário estava no palanque cercado de aliados do Centrão, além do senador e ex-presidente Fernando Collor (PTB) , nesta terça-feira (17).



Ao citar os parlamentares que estavam no palco com ele, Bolsonaro se referiu a Collor como um "grande aliado no Parlamento brasileiro" e criticou a "velha política: "Vejo cada vez mais o interesse de vocês pelo destino da nação e se libertando cada vez mais da velha política brasileira", afirmou o chefe do Executivo ao público.



Desde os primeiros meses da pandemia de covid-19, o mandatário se alinhou mais ao bloco do Centrão e, no evento de inauguração do trecho de 40 quilômetros de duplicação na rodovia BR-101 desta terça, apareceu cercado por políticos que poderiam compor a "velha política" criticada por ele.



Desde 2020, Bolsonaro também começou a fazer acenos a Collor em um gesto simbólico de aproximação à chamada "velha política" , dizendo que o ex-presidente é "um homem que luta pelo interesse do Brasil e em especial do seu estado".



Nesta terça, em discurso, o presidente também fez críticas ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e disse que seu governo quer colocar um "fim" ao agrupamento.



"Botamos um fim no movimento do MST, porque quando passamos a titular terras eles conseguiram a sua independência e a sua liberdade. Demos dignidade ao homem do campo. Hoje o antigo assentado é proprietário da sua terra e parceiro do fazendeiro ao seu lado, não mais pratica atos de invasão", afirmou.

Bolsonaro também disse que a democracia será preservada, independentemente dos meios que "tenhamos que usar" para que isso aconteça. "A garantia de que a nossa democracia será preservada. Não interessa os meios que por ventura tenhamos que usar, a nossa democracia e a nossa liberdade são inegociáveis", disse.