Chegada de um raro ciclone ao Sul do Brasil deixou mais de 100 municípios em estado de alerta - Reprodução/Zoom Earth

Chegada de um raro ciclone ao Sul do Brasil deixou mais de 100 municípios em estado de alertaReprodução/Zoom Earth

Publicado 17/05/2022 20:12

Rio - A chegada do ciclone subtropical batizado como Yakecan no Sul do Brasil deixou a Defesa Civil Nacional em estado de alerta. O fenômeno de trajetória incomum e rara intensidade ganhou força e tem previsão de alcançar mais de 100 municípios entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O Centro de Hidrografia da Marinha tem monitorado a situação e alertado as embarcações na região.

Segundo o boletim meteorológico, cerca de 41 cidades do Rio Grande do Sul e 75 de Santa Catarina devem ser afetadas pelo fenômeno climático, que pode gerar rajadas de vento com força de furação em algumas regiões pontos, ultrapassando 100 km/h, além de ondas de até seis metros. Florianópolis, São José, Itajaí e Pelotas são alguns dos municípios em alerta vermelho.

Em Porto Alegre, Canos e outras cidades da região metropolitana gaúcha as aulas da rede municipal foram suspensas nos turnos da tarde e noite desta terça-feira. Batizado Yakecan, que significa 'som do céu' na língua tupi-guarani, o fenômeno climático comprova a sua força com a previsão de ventos de 80 km/h a 100 km/h no sul e o leste do Rio Grande do Sul.

A região entre a Lagoa dos Patos e o Oceano Atlântico deve ser a mais impactada pela rajadas acima de 120 km/h, com características de furacão, de acordo com meteorologistas. Dessa forma, a passagem do pode deixar um rastro de destruição com quedas de árvores, postes, placas, Yakecan, destelhamentos, além de queda de energia em muitas cidades.