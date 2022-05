Depois da aprovação na Alerj o projeto segue agora à sanção ou veto do governador Cláudio Castro. - Divulgação

Publicado 17/05/2022 18:58 | Atualizado 17/05/2022 19:04

Foi aprovada em primeira discussão pela Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), nesta terça-feira, 17, a equiparação salarial entre servidores da Faetec. O projeto de lei 5.801/2022, do deputado Anderson Moraes (PL), prevê que a remuneração dos instrutores para disciplinas profissionalizantes I deve ser a mesma dos professores 40h, devido a igualdade das funções. A proposta não recebeu emendas e volta mais uma vez ao plenário.

"É uma questão de justiça equiparar salário de profissionais de mesma categoria, que têm a mesma função e carga horária. Hoje tivemos o início da vitória. O projeto vai prosperar. Vamos valorizar esses servidores", comemorou o autor, deputado Anderson Moraes.

O projeto de lei contempla servidores ativos e inativos do cargo de Instrutor para Disciplinas Profissionalizantes I, desde que sejam respeitadas a igualdade das atividades e carga horária. Com a alteração os cargos teriam salários de R$ 2.142,88 a R$ 6.712,25, a depender do nível de especialização e da progressão da carreira.