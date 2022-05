Imagens mostram momento que homem chuta a vítima, jogada no chão, antes de entrar no carro e atropelá-la - Reprodução

Imagens mostram momento que homem chuta a vítima, jogada no chão, antes de entrar no carro e atropelá-laReprodução

Publicado 19/05/2022 09:11

Belo Horizonte - Uma mulher foi morta ao ser espancada, jogada para fora de um carro e atropelada duas vezes, na noite de terça-feira, em Belo Horizonte, na Rua Ana Horta, no estado de Minas Gerais. O caso foi registrado como "acidente de trânsito", no entanto, imagens do circuito de segurança do local mostraram os ataques contra a vítima.

Na gravação, é possível ver o momento em que o motorista do veículo joga a mulher para fora do carro, a coloca no chão e ainda dá chutes enquanto ela está deitada. Depois, ele entra no carro, se afasta e volta para atropelá-la. O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado.