Cena inusitada, de mulher que flagrou o marido com a amiga no motel viralizou nas redesReprodução

Publicado 20/05/2022 10:35 | Atualizado 20/05/2022 10:38

O flagra de uma traição viralizou nas redes sociais com imagens de uma mulher "virando onça", ao avistar o marido com uma amiga no motel. O caso aconteceu na quarta-feira, 18, no bairro Val-de-Cans, em Belém, no Pará. A gravação mostra Dayse Monique agachada em frente a um portão enquanto grita pelo companheiro. Confira.

Mulher "vira onça" para flagrar traição do marido com a amiga em Belém#ODia

Crédito: Reprodução pic.twitter.com/ZVWZlgKbmU — Jornal O Dia (@jornalodia) May 20, 2022

A mulher traída fez uma live do momento do flagra e pediu a populares que a seguissem para acompanhar. Na transmissão, ela conta que viu o marido comprando cerveja com uma amiga dela dentro do carro. Monique diz que estava em uma corrida de aplicativo e começou a seguir o homem. Ao chegar no motel, ela gritou pelo nome do marido e filmou o carro estacionado na garagem.

"Meu marido está aqui com a minha amiga nesse motel onde a hora é R$25 [...] Não preciso ficar me doendo por esse "merda". Mas eu estou fazendo [a live] que é pra aprender. Mulher que se mete tem que se garantir. Eu não tenho sangue de barata, eu não estou 'moscando'", compartilhou ela, na transmissão.

Uma viatura de polícia foi até o local e Monique não se abalou e ainda deu conselhos e fez piada. "Eu posso até ser presa. Mas quem não tem chifre não entra no céu", disse.

Populares acompanharam toda a confusão. Um deles se aproximou de Monique e perguntou se ela voltaria para o marido. Indignada, ela respondeu que não. "Deus me livre. Tá vendo a vergonha que eu tô passando? Não sou Maíra Cardi, não", respondeu se referendo à influencer, mulher do ganhador do BBB22.