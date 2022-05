Marcelo Castro critica proposta de homeschooling - Geraldo Magela/Agência Senado

Marcelo Castro critica proposta de homeschooling Geraldo Magela/Agência Senado

Publicado 20/05/2022 19:24

Marcelo Castro (MDB-PI), presidente da Comissão de Educação do Senado, criticou o projeto de homeschooling aprovado na última quinta-feira (19) pela Câmara dos Deputados. O texto segue agora para análise do Senado.



Em sua conta oficial do Twitter, Castro ressaltou que o Brasil precisa de investimentos da área da educação e que, como representante da pasta no Senado, vai lutar contra esse projeto.

"Autorizar a educação domiciliar é um retrocesso sem precedentes. Como presidente da Comissão de Educação, vou lutar para que esse projeto não passe no Senado. Precisamos de investimentos e avanços na educação brasileira. O PL aprovado na Câmara tem a nossa total desaprovação", afirmou em suas redes sociais.

A votação do texto que regulamenta o homeschooling foi relâmpago e rachou a bancada da educação na casa. Foram 264 votos favoráveis e 144 contrários ao texto.



