Provas do Enem serão aplicadas em todo o país entre os dias 13 e 20 de novembro - Agência O Dia

Publicado 21/05/2022 08:27

Rio - Estudantes interessados em participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 têm até às 23h59 deste sábado, 21, para finalizar o processo de inscrição. Segundo o Inep, o maior vestibular do país vai aplicar provas nas versões digital e online nos dias 13 e 20 de novembro.

O candidato deve optar por uma das modalidades, o idioma escolhido para a prova de língua e estrangeira e declarar se precisa de atnedimento no ato da inscrição. A versão digital é aplicada nos locais de prova, e apesar das 180 questões serem respondidas em um computador, a redação é manuscrita.

O Enem está recebendo inscrições desde o último dia 10. Para participar, acesse a enem.inep.gov.br, leia as informações disponíveis na Página do Participante e clique em 'Inscrição'.

Na tela seguinte, o participante terá que responder a um desafio, onde precisa selecionar a imagem que corresponde a palavra destacada. Feito o desafio, basta informar CPF, data de nascimento e clicar em 'Iniciar Inscrição'.

Todos os dados devem estar iguais aos cadastrados na Receita Federal. CPFs com situação irregular não serão aceitos.

Nas próximas telas, o sistema pedirá que o candidato escolha o formato da prova (digital ou impressa), o idioma da prova de língua estrangeira e sinalizar se precisa de algum tipo de atendimento especial. Feito isso, é hora de escolher o município de realização da prova.

Quem não obteve a isenção da taxa de inscrição escolhe no próximo passo qual será a forma de pagamento dos R$ 85 - PIX, boleto ou cartão de crédito. O valor deve ser quitado até o dia 27 de maio para que a a participação esteja assegurada.

Vale lembrar que alunos da rede pública são isentos do pagamento desta taxa.

Relembre o calendário

10 a 21 de maio: inscrições

10 a 27 de maio: pagamento da inscrição

10 a 21 de maio: pedidos para atendimento especializado

23 a 28 de junho: pedidos para tratamento pelo nome social

13 e 20 de novembro: aplicação das provas

Modernização

Nos locais de prova, pela primeira vez, o Inep vai aceitar documentos digitais para identificação, como e-Título, CNH digital e RG Digital. Mas atenção: capturas de telas não serão válidas, apenas o documento dentro do aplicativo oficial.