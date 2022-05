Marcelo Ponte, presidente do FNDE - Elaine Menke/Câmara dos Deputados

Publicado 25/05/2022 15:57

Nesta quarta-feira (25), Marcelo Lopes da Ponte, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), afirmou que nunca sofreu influência de pastores evangélicos e nem pagou qualquer despesa dos religiosos. A declaração foi feita em audiência pública na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados.



Ponte foi chamado pelos deputados para dar explicações sobre denúncias de que os pastores Arilton Moura e Gilmar Silva teriam atuado como intermediários junto aos municípios na liberação de recursos do Ministério da Educação, por meio do FNDE, em troca de pagamento de propina.

"Quero deixar claro que nunca recebi influência de pastor ou de qualquer pessoa. Nosso trabalho é eminentemente técnico”, garantiu Marcelo da Ponte à Comissão de Educação.

Lopes disse, ainda, que nenhum dos prefeitos que denunciaram o lobby dos pastores no Ministério da Educação recebeu repasses do FNDE.



"Minhas agendas são públicas e estão divulgadas no site do FNDE. Independente do partido político sempre atendi a todas as pessoas que me procuraram nesses quase dois anos de gestão, sejam prefeitos, secretários municipais de educação, deputados, senadores, governadores, entre outros."