Bilhetes de aposta da mega-sena - Divulgação/Agência Brasil

Bilhetes de aposta da mega-senaDivulgação/Agência Brasil

Publicado 28/05/2022 22:48

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.485 da Mega Sena, sorteadas neste sábado (28). Com isso, a estimativa de prêmio acumulado para o próximo sorteio, na terça (31), é de aproximadamente R$ 120 milhões.

Os números sorteados foram: 05-12-32-38-47-60



Na faixa dos cinco acertos houve 188 apostas premiadas e cada uma vai embolsar R$ 46.388,86. Já quem acertou quatro números (13.488 apostas) vai receber R$ 923,68.