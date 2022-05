Jardim Monte Verde, local mais afetado pelas chuvas - Sergio MARANHAO / AFP

Jardim Monte Verde, local mais afetado pelas chuvas Sergio MARANHAO / AFP

Publicado 31/05/2022 08:49

Equipes do Corpo de Bombeiros buscam mais 26 desaparecidos dos deslizamentos que atingiram o Grande Recife e a Zona da Mata, em Pernambuco, durante as chuvas da última semana. Nesta terça-feira, os militares chegam ao quarto dia de trabalho. Durante a manhã, a procura por vítimas precisou ser suspensa por conta do risco de novos deslizamentos em alguns pontos.

fotogaleria

Segundo o governo do estado, atualmente há 6.170 pessoas desabrigadas, além de 14 cidades em situação de emergência. Até a noite desta segunda, 93 corpos foram localizados. No local mais atingido, o Jardim Monte Verde, entre o Recife e Jaboatão, os bombeiros encontraram 20 vítimas sem vida. O major Everton Marinho explica o risco das buscas nos pontos mais sensíveis.“Temos um risco de novos deslizamentos, novos soterramentos e da equipe ser coberta pelo barro que é muito denso e muito forte. [...] Não pode ser tão rápido, porque o trabalho de remoção de barro é um trabalho pesado e contamos com os riscos de novos deslizamentos e a chuva que não para e deixa o ambiente todo encharcado", explicou à TV Globo o major Everton Marinho.Os corpos localizados na noite desta segunda-feira foram identificados como Thais Regina Ramos Feitosa, de 31 anos, em Jardim Monte Verde e Rute Soares Nascimento, de 49 anos, na comunidade do Areeiro. As equipes contam com o auxílio de bombeiros de outros estados além do Exército , Polícia Civil e Militar, guardas municipais, moradores e profissionais da Marinha.Além disso, são empregadas embarcações e seis aeronaves, três do Grupamento Tático Aéreo da Secretaria de Defesa Social e três da Polícia Rodoviária Federal. Os recursos são utilizados para salvamento e abastecimento de mantimentos à população.