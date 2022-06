Bombeiros atuam nas buscas por desaparecidos - Divulgação / Prefeitura de Recife

Publicado 01/06/2022 08:45 | Atualizado 01/06/2022 09:05

Recife - Equipes de salvamento atuam pelo quinto dia seguido nas buscas por desaparecidos nos deslizamentos causados pelas fortes chuvas que atingiram o estado de Pernambuco. De acordo com o governo de Pernambuco, 10 pessoas são procuradas. Até o momento, 24 cidades declararam situação de emergência e cerca de seis mil pessoas estão desabrigadas. O número de vítimas fatais já chegou a 106.

As chuvas seguem atrapalhando os trabalhos de busca e, durante a manhã desta quarta, as ações tiveram de ser paralisadas por conta de risco de novos deslizamentos. Além das pessoas soterrados, os bombeiros procuram ainda aquelas que desapareceram nas enxurradas. Os esforços estão divididos em três pontos, onda há informação de vítima: Paratibe, em Paulista, onde há uma pessoa e duas em Jaboatão, mas uma no Centro e outra no bairro de Cajueiro Seco.Na terça-feira, 31, os bombeiros encontraram uma mãe abraçada com a filha e o pai no mesmo cômodo. Nesta quarta, os militares tentam localizar o outro filho do casal. "Por se tratar da criança do sexo masculina [a criança], tem indícios de que ela pertence à família das vítimas que foram encontradas no dia de ontem [terça], vamos trabalhar na frente de trabalho por provavelmente estarem na mesma casa. A outra frente de trabalho é referente a uma senhora idosa e o neto dela que temos esse indicativo também que está no local soterrada", disse o Major do Corpo de Bombeiros Rafael Queiroz do Corpo de Bombeiros em Vila dos Milagres à TV Globo.Já em outro ponto, na comunidade em Areeiro, em Camaragibe, no Grande Recife, bombeiros contam com a ajuda de moradores e militares do Exército para encontrar uma mulher. Buscas também são realizadas na região de Bola de Ouro, no Curado 4, em Jaboatão dos Guararapes,