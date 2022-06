Imponente residência do senador Flávio Bolsonaro fica no Setor de Mansões Dom Bosco, um dos mais valorizados da capital - Reprodução

Publicado 01/06/2022 14:34 | Atualizado 01/06/2022 14:36

Brasília - Sob investigação pela compra de uma mansão avaliada em R$ 6 milhões, em Brasília, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) revelou à Justiça, na ação que transita no TJ-DFT, que fez uso da renda do trabalho como advogado para financiar o luxuoso imóvel localizado no Lago Sul, bairro nobre da capital federal. A informação é da 'Folha de S. Paulo'. Apesar da atualização protocolada em defesa, o filho '01' do presidente Jair Bolsonaro (PL) não possui registro de processos em que teria atuado.

Flávio Bolsonaro possui inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Brasília e no Rio de Janeiro. Em instâncias superiores também não há registro de atuações do senador como advogado. Por meio de uma ação protocolada pela deputada Erika Kokay (PT-DF), a Justiça questiona um empréstimo de R$ 3,1 milhões contraído no Banco de Brasília (BRB).

A parlamentar contesta as explicações do '01' e cobra uma posição sobre a linha de crédito tão significativa. Afinal, como senador seu vencimento é de R$ 33.763 mil. Na eleição de 2018, em que se elegeu senador, Flávio declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) patrimônio de R$ 1,74 milhão.



Após a repercussão negativa da milionária aquisição no ano passado, Flávio Bolsonaro disse que, da atividade parlamentar, atua há anos como empresário e empreendedor. Os rendimentos da atividade como advogado constam na última atualização da defesa do senador.