Jovem era musa da Nação Azul de Varginha, torcida organizada do CruzeiroReprodução

Publicado 01/06/2022 09:43 | Atualizado 01/06/2022 10:31

Thayná Fabri, de 24 anos, musa da Nação Azul de Varginha (NAV), torcida organizada do Cruzeiro, foi morta a tiros pelo ex-namorado, Paulo César Gomes Júnior, 28. O caso aconteceu nesta segunda-feira (30). Depois de matar a jovem, o homem tirou a própria vida.

Segundo a Polícia Militar de Minas, o crime aconteceu no sacolão onde Thayná trabalhava com o pai. Os tiros começaram no momento em que uma mulher que também trabalha no local voltava do almoço. Segundo ela, a porta do estabelecimento estava parcialmente fechada. Logo depois ela ouviu a jovem gritar e em seguida, os tiros.

O pai de Thayná chegou ao local e encontrou Paulo César ainda com vida. Ao ver o homem, o atirador disse que a jovem estava nos fundos da loja, deitada. Depois, ele atirou em si mesmo. A jovem foi encontrada inconsciente e uma equipe do Samu foi acionada, mas ela não resistiu.

A torcida organizada Nação Azul de Varginha (NAV) publicou uma nota de pesar sobre a morte da jovem.