Imagem aérea mostra o cenário de destruição causado pelas fortes chuvas em Alagoas - Divulgação/Governo do Estado de Alagoas

Imagem aérea mostra o cenário de destruição causado pelas fortes chuvas em AlagoasDivulgação/Governo do Estado de Alagoas

Publicado 02/06/2022 13:44

Brasília - Castigado por intensos temporais nas últimas semanas, o Nordeste continua atento céu. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitiu nesta quinta-feira, 2, um alerta de perigo devido à possibilidade de fortes chuvas no litoral do Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, entre sexta-feira, 3, e sábado, 4. Segundo o boletim, as chuvas podem variar entre 50 e 100mm ao dia, com ventos de 60 a 100km/h.

De acordo com a previsão do tempo, as chuvas devem se concentrar em São Luís, leste, oeste e norte maranhense; Fortaleza e em regiões do norte e noroeste cearense; regiões central, oeste, leste e agreste potiguar; norte e centro-norte piauiense.



A meteorologia alerta que o volume de chuvas aumenta o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, destelhamentos, alagamentos e de descargas elétricas". O alerta em meio ao trágico cenário causado pelas chuvas que atingiram Pernambuco e Alagoas, que ainda contabilizam o número de mortos e desabrigados. Nos últimos seis meses, as intensas chuvas já afetaram mais de 1,2 milhão de pessoas no Nordeste.



Em Pernambuco, o último balanço da Defesa Civil do estado divulgado na noite de quarta-feira, 1°, informa que o número de mortos chegou a 120 pessoas. O total subiu após os bombeiros resgatarem cinco corpos e a morte de nove pessoas em unidades de saúde.



O total de desabrigados é de 7.312 pessoas. De acordo com o governo pernambucano, todos estão alojados em 66 abrigos em 27 municípios. Mais de 40 cidades de Pernambuco decretaram ou estão em processo de decretar situação de emergência.



Em Alagoas, o boletim da Defesa Civil estadual aponta que, até o início da tarde de quarta, 11.894 pessoas estavam desabrigadas ou desalojadas nos 33 municípios que tiveram a situação de emergência decretada.