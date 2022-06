Provas serão aplicadas no dia 28 de agosto - Divulgação / MEC

Publicado 02/06/2022

Interessados em realizar o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2022 devem completar a inscrição até o próximo sábado (4). A avaliação é voltada a jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada para cada etapa de ensino. A participação é voluntária e gratuita.



Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para candidatos do ensino fundamental, a idade mínima para fazer a prova é de 15 anos na data do exame, e para o ensino médio, de 18 anos completos.



As inscrições podem ser realizadas no site do Encceja 2022 . As provas serão aplicadas no dia 28 de agosto, tanto para os ensinos fundamental e médio. O estudante pode consultar as cidades onde ocorrerão as provas no sistema do exame e no portal do Inep.