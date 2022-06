Anvisa determina apreensão e proibição de unidades falsificadas do medicamento Humira AC - Anvisa

Publicado 02/06/2022 15:29

Brasília - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta quinta-feira (2) a distribuição, comercialização e uso das unidades falsificadas do medicamento Humira AC vendidas em forma de seringa preenchida. O produto faz parte do lote 1153971 (fabricação: março/2021 e validade: fevereiro/2023), que deve ser apreendido.

O Humira Ac é indicado para tratamento de artrite reumatoide grave, ativa e progressiva em pacientes não tratados com metotrexato previamente. A empresa AbbVie Farmacêutica, que detém o registro do remédio, reconhece o lote 1153971 apenas na forma farmacêutica caneta e não seringa preenchida.

A Anvisa solicitou que os serviços de saúde que identificarem unidades do medicamento que pareçam falsas não utilizem os produtos e comuniquem o fato à Agência, pelo sistema Notivisa. O caso será investigado pelo órgão.



As dúvidas sobre a procedência do remédio poderão ser tiradas pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor da AbbVie Farmacêutica (08000222843). Se confirmada a falsificação, o caso deve ser comunicado à agência.