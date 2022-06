Atos pró-Bolsonaro não são atuais, como afirma postagem - Arte/Comprova

Atos pró-Bolsonaro não são atuais, como afirma postagemArte/Comprova

Publicado 03/06/2022 15:49

Brasil - É enganosa uma postagem que reúne três fotos de manifestações a favor de Jair Bolsonaro (PL). Intitulada “Se a mídia te corrompe, a gente mostra o resumo do mês”, e com legenda “as verdadeiras pesquisas são as ruas”, a publicação sugere que o público se reuniu em maio de 2022, após divulgação de pesquisas eleitorais desfavoráveis ao presidente, pré-candidato à reeleição. No entanto, as imagens são de atos realizados em maio de 2021.*

Onde foi publicado: Facebook.



Conclusão do Comprova: É enganoso o post no Facebook que reúne três fotos de manifestações a favor do governo de Jair Bolsonaro. Intitulada “Se a mídia te corrompe, a gente mostra o resumo do mês”, a postagem foi feita no dia 31 de maio de 2022, porém as imagens foram captadas um ano antes.



Na legenda do post, a autora menciona que “as verdadeiras pesquisas são as ruas”, numa tentativa de contrapor as



Nos comentários da postagem, a maioria declara apoio ao presidente e muitos demonstram acreditar que as fotos são registros recentes, como a apoiadora de Bolsonaro que diz: “Isso sim é a verdadeira pesquisa. Ele está eleito no primeiro turno.”



Para o Comprova,



Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos de maior alcance nas redes sociais. O post aqui investigado teve mais de 21 mil compartilhamentos e outros 5 mil comentários até o dia 3 de junho.



O que diz o autor da publicação: Com perfil no Facebook todo dedicado a publicações sobre Jair Bolsonaro, a autora foi procurada via mensagem da plataforma, mas não deu retorno.



Como verificamos: O primeiro passo da equipe do



Com as imagens reproduzidas em alguns sites em maio de 2021, o Comprova também consultou conteúdos jornalísticos daquele período (Folha de S.Paulo,



O Comprova ainda fez contato com a autora da postagem viral, que não respondeu até a publicação da verificação.



Manifestações pró-Bolsonaro

A



Bolsonaro chegou de helicóptero ao local do evento e em seguida desfilou a cavalo. Sem máscara, ele cumprimentou e discursou para apoiadores aglomerados no gramado da Esplanada.



Os manifestantes, em trajes verde e amarelo, portavam cartazes e faixas com intuito de criminalizar o comunismo e o voto impresso. Eles também fizeram ataques ao trabalho dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Apesar de inconstitucional, uma faixa, em inglês, pedia intervenção militar.



Motociata

As três imagens inseridas na montagem publicada na internet são do mês de maio, mas do ano passado. A sequência inicia no dia 1º, segue para o dia 9 e termina no dia 15 daquele período de 2021. A maneira como as fotos foram posicionadas não obedecem a sequência cronológica dos fatos. imagem superior é do dia 15 de maio de 2021. A foto foi feita durante manifestações pró-governo Bolsonaro promovidas por religiosos e por ruralistas , em Brasília. Naquele sábado, o ato ocorreu na Esplanada dos Ministérios e teve a presença do presidente e de integrantes do governo, embora o período ainda exigisse protocolos mais rígidos de prevenção à covid-19 como o distanciamento social e o uso de máscaras.Bolsonaro chegou de helicóptero ao local do evento e em seguida desfilou a cavalo. Sem máscara, ele cumprimentou e discursou para apoiadores aglomerados no gramado da Esplanada.Os manifestantes, em trajes verde e amarelo, portavam cartazes e faixas com intuito de criminalizar o comunismo e o voto impresso. Eles também fizeram ataques ao trabalho dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Apesar de inconstitucional, uma faixa, em inglês, pedia intervenção militar.





A concentração do passeio teve início em frente ao Palácio da Alvorada por volta das 8h30. A partir das 9h, o grupo iniciou o deslocamento, passando pela Esplanada dos Ministérios e percorrendo a área central de Brasília.



O general Braga Netto, ministro da Defesa, também participou do ato. Seguranças e bombeiros acompanharam os participantes da motociata. Alguns pontos do trânsito foram interditados pela Polícia Militar para a passagem do grupo.

Na montagem, a foto na parte inferior à esquerda é do dia 9 de maio de 2021. Ela foi produzida na motociata realizada por Bolsonaro, numa manhã de domingo, e divulgada por ele mesmo em post no seu Twitter , com a seguinte mensagem: “Que desistam todos os que querem ver o povo distante de mim, ou que esperam me ver distante do povo. Estou e estarei com ele até o fim. Boa noite a todos!”, tuitou.A concentração do passeio teve início em frente ao Palácio da Alvorada por volta das 8h30. A partir das 9h, o grupo iniciou o deslocamento, passando pela Esplanada dos Ministérios e percorrendo a área central de Brasília.O general Braga Netto, ministro da Defesa, também participou do ato. Seguranças e bombeiros acompanharam os participantes da motociata. Alguns pontos do trânsito foram interditados pela Polícia Militar para a passagem do grupo.

Print de tuíte de Jair Bolsonaro no dia 9 de maio de 2021 Reprodução

Dia do Trabalho







Os manifestantes carregavam bandeiras do Brasil e cartazes contra o ex-presidente Lula e que incluíam também pedidos de intervenção militar e fechamento do Congresso Nacional.



A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) divulgou que bloqueou quatro quarteirões da via, da Alameda Campinas até a Alameda Ministro Rocha Azevedo.



Pesquisas eleitorais

A terceira e última imagem, à direita da parte inferior da montagem, é da manifestação ocorrida na avenida Paulista, em São Paulo, no dia 1º de maio de 2021 , Dia do Trabalho. A foto mostra simpatizantes pró-Bolsonaro na altura da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) . Foi lá a concentração principal do movimento. No local, um carro de som ficou estacionado com uma faixa que pedia a reabertura econômica no estado de São Paulo durante a pandemia e também se posicionava contra o STF.Os manifestantes carregavam bandeiras do Brasil e cartazes contra o ex-presidente Lula e que incluíam também pedidos de intervenção militar e fechamento do Congresso Nacional.A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) divulgou que bloqueou quatro quarteirões da via, da Alameda Campinas até a Alameda Ministro Rocha Azevedo.

*Conteúdo investigado por Portal Norte de Notícias e A Gazeta. E verificado por CBN Cuiabá, Correio de Carajás, Estadão, Plural Curitiba e Nexo.