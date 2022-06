Moradores de Pontalina ficaram intrigados com a cena e filmaram o caixão que caiu do porta-malas do carro funerário - Reprodução/TV Anhanguera

Pontalina - A caminho de um velório em Aloândia, município do interior de Goiás, um carro funerário correu o risco de deixar o caixão com o corpo para trás ao passar pelo cruzamento da Avenida Bahia com a Rui Barbosa, no centro de Pontalina. Uma câmera de segurança flagrou o momento o porta-malas se abriu e deixou o caixão cair no meio da rua.

A cena inusitada interrompeu por alguns minutos a tranquilidade da pequena cidade goiana na quinta-feira, 2. Moradores e comerciantes fizeram o registro do incidentes, mas destacaram que motorista voltou para resgatar o caixão assim que percebeu a queda.

Apesar do impacto da queda, o caixão não se abriu. De acordo com a funerária 'Renascer da Paz', o peso do caixão destravou o porta-malas do carro na passagem pelo cruzamento. A empresa informou que, apesar do contratempo, o corpo chegou no horário marcado para começar o velório.