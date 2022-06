Jair Bolsonaro (PL) - Filipe ARAUJO / AFP

Publicado 09/06/2022 20:35

O presidente Jair Bolsonaro (PL) foi às redes sociais defender a atuação do governo na busca do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Philips, desaparecidos na Floresta Amazônica. "Nossas três Forças, bem como nosso MRE, a Polícia Federal, dentre outros, estão trabalhando desde segunda-feira, 6, de forma intensa na busca dos senhores Bruno Pereira e Dom Phillips. Mais de duas centenas de militares foram mobilizados para solucionar o caso o quanto antes", publicou o chefe do Executivo nas redes sociais.

Bolsonaro ainda afirmou ter instruído auxiliares a "não se distraírem com narrativas midiáticas. Esses oportunistas só querem se promover com o caso. Nós queremos solucioná-lo e levar conforto aos familiares", escreveu o presidente nas redes sociais.

Em entrevista ao SBT News na última terça-feira, no entanto, Bolsonaro afirmou que Pereira e Philips tinha se envolvido em uma "aventura não recomendável". Os desaparecidos faziam um trajeto entre comunidades ribeirinhas e não foram encontrados desde o último domingo. Pereira sofria ameaças de morte de garimpeiros da região.