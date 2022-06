Em Urubici, a mínima foi de -3,14ºC, às 4h. Mas cidade de Caçador, o frio chegou a -3,34ºC, às 6h - Divulgação

Os dias de inverno seguem batendo recordes em cidades de Santa Catarina, no Sul do país. Nesta segunda-feira, em Urupema, na Serra, termômetros chegaram a registrar 4,71ºC por volta de 6h. Em Urubici, a mínima foi de -3,14ºC, às 4h. Mas cidade de Caçador, o frio chegou a -3,34ºC, às 6h.

No Rio Grande do Sul, a semana também começa com temperatura baixas. Em algumas cidades, houve registro de geadas e os termômetros chegaram a bater a mínima abaixo de 3°C nas primeiras horas do dia. Na cidade de Bagé fez 3ºC, já em Serafina Corrêa fez 0,2ºC e em Quaraí 0,3°C.



Durante a manhã, a capital mais fria do Brasil é Curitiba, com mínima de 2°C, e máxima de 16°C. A cidade é seguida por São Paulo, que tem mínima de 7°C e máxima também de 16°C.



De acordo com informações do Climatempo, a massa de ar polar que derrubou as temperaturas perde força entre quinta (16) e sexta-feira (17) por conta da chegada da chuva que chegará ao sul acompanhada de trovoadas. No entanto, no sábado (18), uma nova onda de frio chega na região mais uma vez.