Post engana ao afirma que Lula e Alckmin foram hostilizados em Porto AlegreArte/Comprova

Publicado 13/06/2022 16:45 | Atualizado 13/06/2022 17:44

Brasil - É enganoso o vídeo postado nas redes sociais de um suposto episódio em que o ex-presidente e pré-candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT), acompanhado de seu candidato a vice, Geraldo Alckmin (PSB), teria sido hostilizado pela população durante visita ao Mercado Público de Porto Alegre (RS), no início do mês. Lula e Alckmin estiveram na cidade, mas não visitaram o espaço, cujas características arquitetônicas divergem da imagem investigada. O vídeo na realidade foi registrado em 2018, em Florianópolis. Os políticos não aparecem no vídeo, em que também é possível ver manifestações de apoio ao petista.

Onde foi publicado: TikTok e Twitter.



Conclusão do Comprova: É enganosa a postagem que viralizou no TikTok, feita no dia 6 de junho, que afirma que Lula e Alckmin foram hostilizados durante visita ao Mercado Público de Porto Alegre (RS). O post destaca a seguinte frase: “Cadê o líder nas pesquisas?”, como forma de desacreditar as pesquisas recentes de intenção de voto, que são favoráveis a Lula.



Vídeo semelhante foi encontrado em publicação de 2018 nas redes sociais, como mostrou a



O Comprova localizou o mesmo vídeo postado no TikTok em tuítes publicados entres os dias 4 e 8 de junho e que trazem a mesma informação. Neles, com imagens em melhor resolução, foi possível perceber que há manifestações também de apoio a Lula. Assim, não se pode afirmar que os gritos de protesto são uma amostra da reprovação da população ao ex-presidente.



As características do espaço também mostram que o vídeo foi gravado no Mercado Público de Florianópolis (SC), e não no de Porto Alegre, cidade em que Lula e Alckmin estiveram, no dia 1º de junho, para evento na casa de shows Pepsi on Stage.



A assessoria de imprensa do PT negou que Lula e Alckmin tenham estado no Mercado Público de Porto Alegre ou em Santa Catarina. Não foram encontradas reportagens em veículos de imprensa ou postagens em redes sociais que atestem a presença dos políticos no local ou na cidade.



O Comprova classifica como



Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos de maior alcance nas redes sociais. Até o dia 10 de junho, o vídeo teve mais de 22,6 mil interações, entre comentários, compartilhamentos, visualizações e curtidas.



O que diz o autor da publicação: Luiz Augusto Barbosa dos Santos, de 45 anos, foi



Como verificamos: Pesquisas com os termos “Lula”, “mercado público” e “Porto Alegre” no campo de busca do Twitter levaram à localização do mesmo vídeo publicado em diferentes contas. Como as imagens estavam em melhor resolução e sem inscrições na tela, foi possível analisá-las mais detalhadamente.



Um dos vídeos foi baixado com utilização do site



As características arquitetônicas do espaço mostraram que o vídeo foi gravado no Mercado Público de Florianópolis, cujas imagens foram consultadas no site da prefeitura local.



O Comprova buscou a assessoria de imprensa do PT, o autor da postagem que viralizou no TikTok, e consultou reportagens em veículos de imprensa sobre a presença de Lula e Alckmin em Porto Alegre, no início do mês, para ato político em uma casa de shows.



Lula e Alckmin não estiveram no Mercado Público de Porto Alegre

, para participar, ao lado de Geraldo Alckmin, de um



Questionada pelo Comprova, a assessoria de imprensa do Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Sul afirmou: “Lula e Alckmin não tiveram nenhuma agenda no mercado público de Porto Alegre. Além disso, não foram hostilizados em nenhum momento das suas agendas, hostilizados em deslocamento, hotel ou coisa do tipo. Trata-se de informação mentirosa”.



Segundo a assessoria, Lula e Alckmin chegaram a Porto Alegre na manhã de 1º de junho e deixaram a cidade na tarde do dia seguinte. Sobre a agenda dos dois no município, a assessoria afirmou que, “para além do ato no Pepsi, tiveram reuniões e encontros com setores da educação, cooperativismo e cultura em local fechado. E uma reunião com as representações estaduais dos partidos que apoiam o movimento ‘Vamos Juntos pelo Brasil’”.



Vídeo foi gravado no Mercado Público de Florianópolis em 2018

Ao contrário do que alegam as peças de desinformação, o vídeo que circula nas redes sociais foi gravado no Mercado Público de Florianópolis e não em Porto Alegre.



A partir da comparação de imagens do Mercado de Florianópolis e capturas de tela do vídeo verificado, foi possível observar elementos em comum, como as portas verdes dos estabelecimentos, os arcos que ficam na parte superior das entradas e a cobertura do espaço.



Mercado Público de Florianópolis. Foto disponível no Portal Municipal de Turismo da cidade: https://turismo.pmf.sc.gov.br/o-que-fazer/item/mercado-publico Reprodução

Captura de tela do vídeo do TikTok verificado pelo Comprova Reprodução

Além disso, na gravação aparece uma porta ligeiramente mais larga que as outras, que pode ser vista também em outras fotos do Mercado Público de Florianópolis.



Foto do Mercado Público de Florianópolis, em Santa Catarina. Disponível em: https://guia.melhoresdestinos.com.br/mercado-publico-de-florianopolis-65-440-l.html Reprodução

O mesmo portal no vídeo do TikTok analisado nesta verificação Reprodução

Questionada novamente sobre eventual presença de Lula e Alckmin no Mercado de Público de Florianópolis, a assessoria do PT no Rio Grande do Sul negou que eles tenham ido à cidade: “Eles sequer foram a SC (Santa Catarina)”.



Apesar da estrutura do Mercado Público de Porto Alegre também ser amarela, as portas não são verdes como as que aparecem no vídeo:

Foto da entrada do Mercado Público de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, feita por Giulian Serafim, da Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos da Prefeitura de Porto Alegre. Disponível em: https://prefeitura.poa.br/smpae/noticias/pintura-externa-do-mercado-publico-iniciara-nesta-terca-feira Reprodução

A cobertura do espaço também é diferente da que aparece no local do vídeo. A comparação pode ser feita com postagem na conta no Instagram do mercado de Porto Alegre:

Detalhe da cobertura no espaço no Instagram do Mercado Público de Porto Alegre. Características diferem do vídeo analisado Reprodução

aqui e Além disso, o vídeo foi filmado em 2018, conforme mostram diversas outras gravações do mesmo momento feitas em ângulos diferentes e postadas em redes sociais ( aqui aqui ). Nestes registros, mostrados em checagem da Agência Lupa , é possível identificar elementos comuns ao vídeo verificado pelo Comprova, como um homem usando uma blusa amarrada nos ombros.

Captura de tela do vídeo publicado no TikTok e verificado pelo Comprova Reprodução

Captura de tela do vídeo encontrado no Twitter, com qualidade de imagem superior à postagem do TikTok Reprodução

Captura de tela do vídeo encontrado no YouTube pela Agência Lupa Reprodução

Vídeo também mostra manifestações de apoio a Lula



Manifestante pró-Lula no vídeo postado no Twitter Reprodução

O mesmo momento da manifestação pró-Lula no vídeo do TikTok Reprodução





Manifestante faz sinal de apoio a Lula em vídeo no Twitter Reprodução Além da placa “Lula livre!”, o vídeo analisado nas postagens no Twitter também permite perceber com mais clareza o sinal de “L” que um homem faz com a mão – símbolo de apoio a Lula. Vê-se ainda pessoas com bandeiras e roupas vermelhas, a cor do PT, partido do ex-presidente. Imagem do vídeo postado no tuíte do dia 8 de junho

Imagem do momento no vídeo do TikTok Reprodução

*Conteúdo investigado por O DIA e Plural Curitiba. E verificado por A Gazeta, Estadão, Nexo, Metrópoles, SBT, SBT News e Folha de S. Paulo.