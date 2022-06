Colaborador do jornal inglês 'The Guardian', Dom Phillips, desapareceu na companhia de Bruno Araújo Pereira no Vale do Javari - Reprodução

Publicado 15/06/2022 16:32 | Atualizado 15/06/2022 16:53

As investigações da Polícia Federal sobre as mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips tentam agora esclarecer a dinâmica do crime. O pescador Oseney da Costa, conhecido como “Dos Santos”, confessou a participação no assassinato da dupla. O outro suspeito detido, Amarildo da Costa Pereira, o “Pelado”, também teria colaborado para executar Bruno e Dom.

Segundo informações de fontes da PF à reportagem de O DIA, ainda não há a confirmação de quem foi o executor do indigenista e do jornalista britânico. Oseney e Amarildo, por enquanto, confessaram apenas o esquartejamento dos cadáveres e a ocultação dos restos mortais. Quanto à autoria dos assassinatos, os suspeitos trocam acusações.

Outro ponto em investigação pela Polícia Federal diz respeito à motivação do crime. A versão inicial aponta que Bruno e Dom teriam sido mortos após flagrarem Osoney e Amarildo pescando ilegalmente pirarucu. Irritados com a abordagem do indigenista e do jornalista, os suspeitos teriam rendido a dupla e a levado para a mata, onde as execuções ocorreram. No entanto, fontes da PF dizem que os agentes ainda analisam o possível envolvimento, mesmo que indireto, de facções do crime organizado que atuam naquela região da Amazônia.