Colaborador do jornal inglês 'The Guardian', Dom Phillips, desapareceu na companhia de Bruno Araújo Pereira no Vale do Javari - Reprodução

Publicado 15/06/2022 15:27 | Atualizado 15/06/2022 16:16

O pescador Osoney da Costa, conhecido como Dos Santos, confessou nesta quarta-feira (15) para a Polícia Federal que participou da morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, desaparecidos há 11 dias. Segundo Oseney, os corpos de Dom e Bruno foram decepados, esquartejados e queimados antes de serem jogados em uma vala na floresta.

De acordo com informações da Band News, o crime ocorreu no dia 5, depois que Osoney e o outro suspeito, Amarildo dos Santos, foram flagrados por Dom e Bruno fazendo pesca ilegal de pirarucu. As vítimas teriam alertado os pescadores sobre a ilegalidade do ato e registrado a ação em fotos. Insatisfeitos, Osoney e Amarildo renderam o indigenista e o jornalista levando-os, sob a mira de armas, até uma vala, onde o crime foi cometido.

Osoney teria passado a localização dos corpos para a PF nesta terça-feira (14). Na tarde desta quarta-feira, a polícia levou o suspeito para as buscas pelos corpos. Os vestígios que forem encontrados ainda precisarão passar por perícia para apurar se o material biológico pertence a Bruno e Dom.

Mais tarde, a PF dará uma coletiva de imprensa para dar mais detalhes sobre o caso. Com as descobertas desta quarta-feira, a instituição pretende encerrar o caso e indiciar Osoney e Amarildo. Ainda há suspeita da participação de outras pessoas no crime.