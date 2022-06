Colaborador do jornal inglês 'The Guardian', Dom Phillips, desapareceu há dez dias na companhia de Bruno Araújo Pereira no Vale do Javari - Reprodução

Publicado 15/06/2022 20:14 | Atualizado 15/06/2022 20:22

Brasília - O ministro da Justiça, Anderson Torres, confirmou na noite desta quarta-feira (15), por meio de uma rede social, que a Polícia Federal (PF) encontrou "remanescentes humanos" na região onde ocorre as diligências pelo jornalista britânico Dom Phillips e pelo indigenista Bruno Araújo. O caso é tratado como possível homicídio.

Nesta quarta, o pescador Osoney da Costa, conhecido como 'Dos Santos', confessou para a PF que participou da morte de Bruno Pereira e Dom Phillips. Segundo ele, os corpos foram esquartejados e queimados antes de serem jogados em uma vala na floresta. O outro suspeito detido, Amarildo da Costa Pereira, o 'Pelado', também teria colaborado na execução.

As investigações da Polícia Federal sobre as mortes do indigenista e do jornalista britânico tentam agora esclarecer a dinâmica do crime. Pelas redes sociais, o ministro afirmou que o material será periciado para confirmar a identidade das vítimas.