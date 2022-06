Bolsonaro mantém a temperatura elevada nos embates com o Supremo Tribunal Federal - AFP

Publicado 15/06/2022 17:49 | Atualizado 15/06/2022 17:50

Em mais uma defesa do armamento da população, o presidente Jair Bolsonaro (PL) fez leitura conservadora da Bíblia e afirmou nesta quarta-feira, 15, que Jesus Cristo "não comprou pistola porque não tinha" na época em que viveu.

Em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, divulgada nesta tarde por canais bolsonaristas na internet, o presidente resgatou um trecho bíblico para justificar sua tese. "Jesus os adverte: 'Agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a, assim como a mochila de viagem; e quem não tem espada, venda a própria capa e compre uma'", diz, citando o capítulo 22, versículo 36 do Evangelho de Lucas.

Bolsonaro também teceu novas críticas ao ex-presidente Lula (PT), seu principal adversário nas eleições deste ano. "Para ele, fazer aborto é igual extrair um dente", declarou aos apoiadores presentes.