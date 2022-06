Imagens de Bruno Pereira abordando barco de Pelado no Amazonas - Reprodução

Publicado 15/06/2022 20:07 | Atualizado 15/06/2022 20:38

A rede de TV árabe Al Jazeera divulgou nesta quarta-feira (15) imagens - cuja data não foi determinada - do indigenista Bruno Pereira e de outros vigilantes indígenas abordando o pescador Amarildo da Costa Oliveira, o Pelado, no Rio Itaqui. O local é o mesmo onde Bruno e o jornalista Dom Phillips foram vistos pela última vez - nesta quarta, Oseney da Costa Oliveira, irmão de Pelado e conhecido como "Dos Santos", confessou participação no crime.

Na gravação, o vigilante indígena Joel Rodrigues alerta Pelado sobre a proximidade da pesca na região da terra indígena. Pelado, que confessou participação no desaparecimento, respondeu: “Essa área toda aqui é zona da pesca. Tu (sic) sabe disso. Essa área toda aqui é da comunidade. Não tem nada a ver com indígena, não. Vai tomar seu rumo aí”.





A Polícia Federal levou Dos Santos e Pelado nesta quarta-feira (15) para o local onde as buscas por Dom e Bruno são realizadas. Segundo a PF, Dos Santos confessou que os corpos das vítimas foram decepados, esquartejados e queimados antes de serem jogados em uma vala na floresta. Caso vestígios biológicos sejam encontrados no local, as amostras ainda precisarão passar por exames para que se determine se pertencem ou não a Bruno e Dom.