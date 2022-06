Os corpos de Dom Phillips e Bruno Pereira foram enterrados numa área próxima ao Rio Itaquaí - Reprodução

Publicado 16/06/2022 10:05 | Atualizado 16/06/2022 10:38

O avião com restos mortais que, segundo o pescador Amarildo da Costa Oliveira - o Pelado, pertencem ao indigenista Bruno Pereira e ao jornalista Dom Phillips deve chegar a Brasília na noite desta quinta-feira (16), segundo a jornalista Julia Duailibi, da 'GloboNews'. Na capital, o material passará por perícia para determinar se realmente pertencem a dupla.

Na noite desta quarta-feira (15), a Polícia Federal afirmou que Amarildo confessou ter assassinado Bruno e Dom no mesmo dia do desaparecimento dupla, 5 de junho, com a ajuda do irmão, Osoney da Costa. O crime aconteceu depois que uma equipe da patrulha indigenista, da qual Bruno participava, abordou Amarildo, que pescava no Rio Itaquí, para alertá-lo sobre a proximidade das terras indígenas.

Bruno e Dom foram assassinados com um tiro e tiveram seus corpos esquartejados e queimados antes de serem enterrados em uma vala. No mesmo dia do desaparecimento, indígenas percorreram a região à procura da dupla e, no dia seguinte, as autoridades foram acionadas. As buscas por Dom e Bruno duraram 11 dias e contou com a participação da Polícias Civil e Federal, da Força Nacional, da Frente de Proteção Etnoambiental Vale do Javari, e militares das Forças Armadas.

Os restos mortais foram levados para Tabatinga, também no Amazonas, na noite de quarta-feira. De lá, o avião com o material decolou com destino a Brasília, no entanto, a viagem prevê uma parada às 15h, horário de Brasília, em Vilhena, Rondônia, para abastecer. O horário previsto para a chegada a capital é às 19h30.



A perícia nos corpos deve começar a ser feita na sexta-feira (17) e o resultado deve sair na semana seguinte. Os investigadores acreditam que será possível realizar um exame de DNA para identificar os restos mortais.



Já a embarcação usada por Bruno e Dom deve ser resgatada na manhã desta quinta-feira (16).