PF prende cidadão russo que se passava por brasileiro desde 2010Marcelo Camargo/Agência Brasil

Um cidadão russo foi preso por falsidade ideológica depois de passar pelo menos 12 fingindo ser brasileiro. Segundo a Polícia Federal, o homem utilizava um sofisticado esquema de falsificação para se passar por um brasileiro, cujos pais já faleceram.

Com os documentos do Brasil, o russo entrou no país em 2010 pelo Rio de Janeiro. Ele também chegou a morar por alguns anos na Irlanda e nos Estados Unidos. Recentemente, havia retornado ao Brasil, onde se preparava para uma viagem à Holanda, que impediu a entrada do homem e comunicou as autoridades brasileiras após suspeitar dos documentos apresentados por ele.

Antes disso, porém, o russo já havia morado no país por seis meses, quando foi admitido para trabalhar como analista júnior da Seção de Exames Preliminares do Tribunal Penal Internacional.

A Polícia Federal, que iniciou as investigações em abril deste ano, já identificou possíveis crimes de falsa identidade, falsidade ideológica, falsidade documental e uso de documento falso. Agora, o russo responde ação penal por quinze usos de documentos falsos. Ele permanece custodiado aguardando sentença.