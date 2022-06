Ato em homenagem, com pedido de justiça, após as mortes confirmadas de Dom Phillips e Bruno Pereira - Reprodução

Ato em homenagem, com pedido de justiça, após as mortes confirmadas de Dom Phillips e Bruno PereiraReprodução

Publicado 19/06/2022 15:19

Um ato realizado em Brasília, na manhã deste domingo, 19, cobrou por justiça pelo assassinato do indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips, na Amazônia. A manifestação que teve início por volta das 10h30, na Asa Norte, terminou cerca de duas horas depois.

Bruno e Dom estavam desaparecidos desde 5 de junho. Seus restos mortais foram encontrados na quarta-feira, 15, após um dos suspeitos confessar envolvimento.

O grupo carregava imagens da dupla, e cartazes cobrando a responsabilização pelo crime e pelo fim do garimpo. Houve também pedido para a saída do presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), Marcelo Xavier.



Indígenas e um servidor da Funai discursaram durante o ato, que também contou com a presença de integrantes de movimentos sociais, servidores públicos e pequeno produtores rurais.