População de rua tenta se proteger após bomba ser atirada no Centro de São PauloReprodução

Publicado 20/06/2022 08:49

São Paulo - O padre Júlio Lancellotti, da Pastoral do Povo da Rua, em São Paulo, publicou um vídeo do momento em que uma bomba é atirada contra pessoas em situação de rua, na noite deste domingo, na Praça da Sé, na capital paulista. Segundo testemunhas, artefatos teriam sido jogados depois que adolescentes tentaram invadir um mercado.

Agora a noite na Sé . Pop em situação de rua com frio espera atendimento e recebe bombas pic.twitter.com/cBfBAtHYNm — JULIO LANCELLOTTI (@pejulio) June 20, 2022

Nas imagens divulgadas pelo padre, é possível ver diversas pessoas correndo. Em um momento, um homem caminha com cobertor nas costas, para se proteger do frio, e logo em seguida, uma das bombas bate em uma grade. Uma fumaça branca assusta as pessoas que correm do local e uma socorrista aparece na filmagem ao tentar se proteger.Diversos pontos de fumaça foram flagrados na gravação, o que sugere que outras bombas foram jogadas pela região. Segundo relatos, os artefatos teriam sido atirados depois que adolescentes tentaram roubar um casal que reagiu e correu para um comércio no Centro da cidade. Os menores seguiram os dois até o mercado e as bombas foram lançadas para dispersar os infratores.Não há informações se as bombas, que seriam de gás de efeito moral, foram lançadas por agentes da prefeitura ou da Polícia Militar