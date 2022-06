Incêndio atingiu galpão em Guarulhos - Reprodução / TV Globo

Incêndio atingiu galpão em GuarulhosReprodução / TV Globo

Publicado 20/06/2022 09:27 | Atualizado 20/06/2022 09:48

São Paulo - Um grande incêndio atingiu um galpão de reciclagem em Guarulhos, na Grande São Paulo, na manhã desta segunda-feira (20). Um bombeiro que atuava no controle das chamas precisou ser socorrido para Hospital Tatuapé com queimaduras nas pernas. Segundo relatos, o militar passa bem.

Na ação, atuam 14 viaturas e 50 militares do Corpo de Bombeiros. Apesar de ser próximo ao Aeroporto Internacional de São Paulo, nenhuma operação foi afetada segundo o GRU Airport. Com medo de que o fogo se espalhasse para imóveis vizinhos, proprietários começaram a esvaziar os locais.

Segundo o Major Palumbo, para evitar que o fogo se espalhe para as outras empresa, as equipes atuam em duas frentes de combate.



"Material reciclável, muitos plásticos, espalham fogo com rapidez. Estamos cercando toda a área da empresa com água, com o objetivo de resfriar o local", disse à TV Globo.