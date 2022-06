É falsa postagem que afirma que Anitta foi ataca por público em show após criticar Bolsonaro - Arte/Comprova

Publicado 21/06/2022 18:54

Brasil - É falso o conteúdo de um vídeo que circula no TikTok e no WhatsApp afirmando que a cantora Anitta foi vaiada após gritar “fora Bolsonaro” e falar “que Bolsonaro não seria reeleito” durante um show. O vídeo mostra ainda que o público reagiu jogando objetos no palco. Na verdade, a cantora que aparece nas imagens é a franco-espanhola La Zowi, que discutiu com a plateia durante uma apresentação na Europa.*

Conteúdo investigado: Um vídeo que circula no TikTok e no WhatsApp diz que durante um show a cantora Anitta “foi gritar fora Bolsonaro” e falar “que Bolsonaro não seria reeleito”, o que gerou uma reação negativa do público, que jogou objetos contra ela no palco. O conteúdo insinua que o episódio ocorreu em Goiás.



Conclusão do Comprova: É enganoso o vídeo que circula em redes sociais mostrando uma cantora irritada após ser xingada e ser alvo de objetos jogados no palco. O conteúdo afirma que a artista é a brasileira Anitta e que teria sido alvo da irritação do público por ter falado mal do presidente Jair Bolsonaro (PL).



Levantamento do Comprova mostra que o vídeo foi gravado em maio deste ano, na Espanha, durante apresentação da cantora



Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos de maior alcance nas redes sociais. Até o dia 21 de junho, a postagem falsa teve quase 36 mil curtidas no TikTok e foi compartilhada mais de 6,1 mil vezes.



O que diz o autor da publicação: Como a plataforma do TikTok restringe o contato por mensagem direta apenas entre pessoas que se seguem, a interação com o autor do conteúdo foi feita via Instagram. O Comprova não obteve um retorno até o fechamento desta verificação.



A apresentação de La Zowi

“Isqueiros, canetas…, já faço [show] há alguns anos e nunca me aconteceu. Não sei quem deixa entrar, não sei que tipo de animal [quem atirou objetos]…”, divulgou o site.



O Ideal citou ainda que as reações nas redes sociais foram imediatas e a maioria criticou quem lançou os objetos contra a cantora.



“Os artistas vêm à cidade e quatro imbecis matam a chance de termos um festival de referência. La Zowi, nós te amamos e sentimos muito”, diz trecho de perfil publicado na reportagem.



O perfil no Facebook



Os comentários de seguidores se dividem entre críticas e elogios à cantora.



“Mas que pouca civilidade. Se você não gostar vai embora, ponto final. Mas respeite a garota e também respeite as pessoas que querem vê-la”, diz um comentário.



“Não se justifica o que fizeram, mas a garota desceu ao mesmo nível que eles [jogando o pedestal]”, interagiu outra seguidora.



Post TikTok

Em resposta, ainda no palco, a cantora espanhola disse que algumas pessoas haviam jogado canetas e isqueiros, e que esse tipo de episódio nunca havia acontecido em sua carreira. Incomodada com a situação, La Zowi pega o que parece ser um pedestal para microfone e o atira no público. Logo em seguida, interrompe a sua apresentação e deixa o palco. A performance fazia parte da programação do festival

Foto: Twitter/@koumntbf – Imagem de outro ângulo mostra La Zowi jogando pedestal no público Reprodução

As críticas de Anitta a Bolsonaro







La Zowi é filha de artistas. A mãe é poetisa, e o pai, Patrice Jean Marcel Jeanneau, um guitarrista de flamenco conhecido como El Yerbita.



O gênero musical de La Zowi é o trap. Trata-se de um subgênero do rap que surgiu nos anos 2000.

Foto: Instagram/ @lazowi – Cantora La Zowi Reprodução

Por que investigamos: O Comprova investiga conteúdos sobre pandemia, eleições e políticas públicas que atinjam grau de viralização nas redes sociais. Com a proximidade das eleições presidenciais, cresce o número de conteúdos enganosos nas redes sociais para tentar favorecer determinado candidato. Informações desse tipo também prejudicam o contexto dos fatos e criam mentiras a respeito de pessoas públicas, o que tumultua o processo eleitoral.



Outras checagens sobre o tema: Em outras verificações, o Comprova já mostrou que

