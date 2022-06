Brasil

Alexandre Moraes pede que MPE avalie possibilidade de investigar gastos de Bolsonaro em motociatas

O pedido de investigação partiu do deputado Elias Vaz (PSB-GO), que aponta "gastos exorbitantes" no cartão corporativo do presidente

Publicado 21/06/2022 18:39 | Atualizado há 11 minutos